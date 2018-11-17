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Gazzetta, Fiorentina si muove per Gabbiadini a gennaio. Stepinski idea per giugno

Le punte a caccia di un riscatto saranno protagoniste dei movimenti di gennaio. Tra queste, secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, Manolo Gabbiadini potrebbe dire addio alla Pr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2018 13:55
Gazzetta, Fiorentina si muove per Gabbiadini a gennaio. Stepinski idea per giugno -
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Le punte a caccia di un riscatto saranno protagoniste dei movimenti di gennaio. Tra queste, secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, Manolo Gabbiadini potrebbe dire addio alla Premier, magari in prestito, con Fiorentina e Bologna che si sono già mosse per l’ex attaccante di Napoli e Sampdoria. E può lasciare Verona (ma in ottica estiva) Mariusz Stepinski, che piace alla società viola, e in estate il discorso potrebbe riaprirsi.

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