Labaro Viola

Tuttosport: il Chievo Verona vuole riscattare Tomovic, a breve un incontro con i viola

Il futuro di Nenad Tomovic è sempre più gialloblù. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, pare che l'ex difensore della Fiorentina possa trasferirsi a Vero...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 giugno 2018 12:22
Tuttosport: il Chievo Verona vuole riscattare Tomovic, a breve un incontro con i viola -
Rassegna Stampa
Tomovic
Tuttosport
Chievo Verona
Condividi

Il futuro di Nenad Tomovic è sempre più gialloblù. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, pare che l'ex difensore della Fiorentina possa trasferirsi a Verona, questa volta a titolo definitivo. Il Chievo è intenzionato a riscattare il serbo e, a tal proposito, a breve potrebbe esserci un incontro con la società gigliata.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok