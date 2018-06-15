Tuttosport: il Chievo Verona vuole riscattare Tomovic, a breve un incontro con i viola

Il futuro di Nenad Tomovic è sempre più gialloblù. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, pare che l'ex difensore della Fiorentina possa trasferirsi a Vero...

Il futuro di Nenad Tomovic è sempre più gialloblù. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, pare che l'ex difensore della Fiorentina possa trasferirsi a Verona, questa volta a titolo definitivo. Il Chievo è intenzionato a riscattare il serbo e, a tal proposito, a breve potrebbe esserci un incontro con la società gigliata.