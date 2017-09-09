La Juventus vince in casa contro il Chievo 3-0. Panchina per Tomovic e qualche minuto per Bernardeschi
Un autogol e i gol di Higuain e Dybala. Così la Juventus liquida il Chievo e si porta in testa alla classifica con 9 punti
Tutto facile per la Juventus, che supera il Chievo e si conferma in testa al campionato a punteggio pieno. All'Allianz Stadium, nell'anticipo della terza giornata, i bianconeri passano in vantaggio nel primo tempo grazie al clamoroso autogol di Hetemaj (17') e poi allungano nella ripresa. Higuain, servito da Pjanic, raddoppia al 59' mentre a chiudere i conti ci pensa un super gol di Dybala all'83'.
IL TABELLINO
JUVENTUS-CHIEVO 3-0
Juventus (4-3-3): Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Rugani, Asamoah; Matuidi, Pjanic, Sturaro (31' st Bernardeschi); Douglas Costa (9' st Dybala), Higuain, Mandzukic (38' st Bentancur).
A disp.: Buffon, Pinsoglio, De Sciglio, Barzagli, Howedes, Caligara, Cuadrado. All.: Allegri
Chievo (4-3-1-2): Sorrentino, Cacciatore, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, Hetemaj (23' st Rigoni); Birsa; Pucciarelli (21' st Pellissier), Inglese (31' st Leris).
A disp.: Seculin, Pavoni, Cesar, Bani, Jaroszynski, Tomovic, Depaoli, Garritano, Stepinski. All.: Maran
Arbitro: Fabbri
Marcatori: 17' aut. Hetemaj (C), 13' st Higuain (J), 38' st Dybala (J)
Ammoniti: Hetemaj (C); Mandzukic, Matuidi (J)