La Juventus vince in casa contro il Chievo 3-0. Panchina per Tomovic e qualche minuto per Bernardeschi

Un autogol e i gol di Higuain e Dybala. Così la Juventus liquida il Chievo e si porta in testa alla classifica con 9 punti

A cura di Redazione Labaroviola 09 settembre 2017 19:50

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