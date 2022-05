Il consiglio di Dainelli: “Fiorentina conferma Igor e Milenkovic. Attenzione a chi vorrà portarli via”

Dario Dainelli, ex dirigente viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della coppia difensiva della Fiorentina composta da Igor e Nikola Milenkovic. Ecco le sue parole: “Vanno confermati assolutamente. Sono calciatori importanti e giovani, serve fare attenzione a chi vorrebbe portarli via da Firenze. La Fiorentina ha giocato benissimo quest’anno, giocherà tranquillamente la Conference. Ma non va sottovalutata, serviranno energie. Rinforzi dal mercato? Ci sarà l’interruzione del mondiale, le dinamiche non sono chiare. I Viola hanno ottime seconde linee, saranno all’altezza”.

LEGGI ANCHE: