Dainelli: "Sono convinto che la Fiorentina sarà la sorpresa della nuova stagione"

L'ex viola Dario Dainelli difensore attualmente in forza al Livorno e doppio ex della sfida contro il Chievo Verona, come possiamo leggere sulle pagine de La Nazione in questi giorni ha parlato della...

L'ex viola Dario Dainelli difensore attualmente in forza al Livorno e doppio ex della sfida contro il Chievo Verona, come possiamo leggere sulle pagine de La Nazione in questi giorni ha parlato della nuova Fiorentina che domenica giocherà proprio contro i clivensi: "Sono davvero convinto che la Fiorentina potrà essere la sorpresa della nuova stagione. I viola mi piacciono".