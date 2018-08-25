Dainelli: "Sono convinto che la Fiorentina sarà la sorpresa della nuova stagione"
L'ex viola Dario Dainelli difensore attualmente in forza al Livorno e doppio ex della sfida contro il Chievo Verona, come possiamo leggere sulle pagine de La Nazione in questi giorni ha parlato della...
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2018 09:32
L'ex viola Dario Dainelli difensore attualmente in forza al Livorno e doppio ex della sfida contro il Chievo Verona, come possiamo leggere sulle pagine de La Nazione in questi giorni ha parlato della nuova Fiorentina che domenica giocherà proprio contro i clivensi: "Sono davvero convinto che la Fiorentina potrà essere la sorpresa della nuova stagione. I viola mi piacciono".