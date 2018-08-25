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Dainelli: "Sono convinto che la Fiorentina sarà la sorpresa della nuova stagione"

L'ex viola Dario Dainelli difensore attualmente in forza al Livorno e doppio ex della sfida contro il Chievo Verona, come possiamo leggere sulle pagine de La Nazione in questi giorni ha parlato della...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2018 09:32
Dainelli: "Sono convinto che la Fiorentina sarà la sorpresa della nuova stagione" -
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L'ex viola Dario Dainelli difensore attualmente in forza al Livorno e doppio ex della sfida contro il Chievo Verona, come possiamo leggere sulle pagine de La Nazione in questi giorni ha parlato della nuova Fiorentina che domenica giocherà proprio contro i clivensi: "Sono davvero convinto che la Fiorentina potrà essere la sorpresa della nuova stagione. I viola mi piacciono".

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