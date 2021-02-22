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Dainelli: "Felici del risultato ottenuto contro lo Spezia, ce la metteremo tutta"

Le parole del dirigente gigliato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 febbraio 2021 19:02
Dainelli: "Felici del risultato ottenuto contro lo Spezia, ce la metteremo tutta" -
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Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©️

"Felici del risultato ottenuto venerdì, ce la metteremo tutta per la prossima partita - ha detto Dario Dainelli, dirigente della Fiorentina ai canali social del club -". Domenica la Fiorentina al Friuli incontrerà l'Udinese.

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