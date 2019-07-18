Dainelli: "Vi racconto il mio ruolo. Starò sempre coi ragazzi. Ho tante esperienze da condividere con loro.."

Al termine dell'allenamento, nella mattinata ha rilasciato alcune dichiarazioni Dario Dainelli, ex capitano viola. Ecco le sue parole, raccolte dai giornalisti presenti e riportate a Radio Bruno Tosc...

Al termine dell'allenamento, nella mattinata ha rilasciato alcune dichiarazioni Dario Dainelli, ex capitano viola. Ecco le sue parole, raccolte dai giornalisti presenti e riportate a Radio Bruno Toscana: "Sono felice di essere qua, ho passato anni bellissimi e sono orgoglioso di essere stato capitano con wuesta maglia addosso ed ho le stesse sensazioni le provo ora che mi hanno richiamato da dirigente. Fine carriera? Fortunatamente non ho sentito molto il passaggio, sono andato per le lunghe con la carriera da calciatore. Subito quando sono stato nominato dirigente a Firenze ho sentito stimoli nuovi e gratificazioni perciò sono tranquillo. Supervisore area tecnica? Sono semore a contatto con i ragazzi, è un ruolo delicato perché starò appunto con i giocatori e farò da tramite con la società, con Pradè, Giancarlo e la proprietà. Poi ci sono gli aspetti tecnici e organizzativi, della preparazione e gli aspetti medici perciò devo vedere che tutto vada bene e se ci sono cose da migliorare e qualcosa che non va riferire alla società ovviamente. Conoscere l'ambiente aiuta a trasmettere senso di appartenenza? A diversi elementi ho detto proprio questo, perché dare consigli è difficile ma trasferire le esperienze che si sono già vissute è più semplice, loro si sentono consigliati da un fratello maggiore. La mia esperienza qui aiuterà perché capisco cosa può dare questa piazza ma anche le difficoltà, oltre alle dinamiche di spogliatoio vissute per 20 anni. Sensazioni da Commisso? Mi ha fatto un bell'effetto Barone, sia nella trattattiva che in viaggio a Moena, è disponibile e alla mano e ti mette a tuo agio, facendoti capire subito gli obiettivi e il suo pensiero. La sera della partita ho avuto il piacere di conoscere il presidente Commisso alla gara, il quale si pone in modo molto tranquillo e umano tanto che ha chiamato a sé diversi tifosi, è disponibile e faremo sicuramente bene. Trattativa? Diversi anni fa quando ero a Chievo ci fu un primo contatto con Pradè per riportarmi a Firenze e c'era anche Montella qui. La cosa non era andata in porto ma abbiamo continuato a sentirci. Poi nei mesi scorsi c'era stata la possibilità di tornare e mi ha chiamato mentre ero in vacanza. Sono tornato prima proprio dall'America perché ero felice della chiamata. Futuro da dirigente? E' presto dirlo ma per ora ho tanto entusiasmo"

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