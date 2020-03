“Il mio obiettivo è quello di rimanere a Firenze, devo continuare così – ha detto Riccardo Sottil alla Giovane Italia, trasmissione in onda su Sky Sport – e pedalare. Già da piccolo guardavo la Serie A, anche negli anni in cui Dario Dainelli giocava a Firenze, difensore arcigno, forte, è stato anche il capitano. Dario ha l’età di mio padre, penso che si saranno scontrati, erano due difensori tosti. Con lui mi sono confrontato diverse volte, abbiamo discusso su cosa devo migliorare, su qualche mio limite caratteriale, lui ha un vissuto, è stato in campo e nello spogliatoio vede così le particolarità. Lui è importante, ti puoi confrontare e ti può spiegare determinate situazioni, avere una figura così all’interno della società per noi è importante. Quando abbiamo giocato contro il Cittadella, Montella mi aveva sostituito io me la sono un po’ presa perchè era da un po’ che aspettavo di giocare dal primo minuto una partita, volevo dare il mio contributo e stavo facendo un’ottima gara, avevo fatto un assist, ero in palla ed avevo grande voglia quella sera, mi sentivo bene. Dopo l’espulsione di Venuti il mister mi ha tolto, io me la sono un po’ presa con lui, la mia reazione era da evitare ma io l’ho giustificata che è un po’ come se mi fosse crollato il mondo addosso e con Dario subito dopo il primo tempo, ho avuto il primo confronto con lui e mi ha spiegato dove avevo sbagliato, dove potevo evitare dei gesti, questo l’ho apprezzato molto. Da quel giorno sono migliorato molto”.