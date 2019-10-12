Dainelli: "Ce la giochiamo con tutti, siamo in un buon momento. Ribery? Ha la vittoria nel dna"

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Dario Dainelli impegnato a Scarperia per Cure2Children: "Siamo contenti di questo buon momento, i risultati positivi fanno lavorare con serenità. Le prime pa...

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Dario Dainelli impegnato a Scarperia per Cure2Children: "Siamo contenti di questo buon momento, i risultati positivi fanno lavorare con serenità. Le prime partite non sono andate bene, non abbiamo fatto i risultati che speravamo ma dall'altra parte è stata una sfortuna avere subito Napoli, Juventus ed Atalanta. Credo che ce la possiamo giocare con tutti, dopo le tre vittorie consecutive questa sosta la viviamo bene. Ribery ha la vittoria nel dna, sarebbe competitivo anche qui a footgolf".