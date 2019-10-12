Video, il figlio di Ribery punta, dribla e incanta papà Franck. Grandi giocate nel giardino di casa
Giornate libere per la Fiorentina che si ritroverà martedì a Firenze per iniziare a preparare la trasferta di Brescia. Franck Ribery ha approfittato di questi giorni per tornare nella sua casa a Monac...
A cura di Redazione Labaroviola
12 ottobre 2019 18:13
Giornate libere per la Fiorentina che si ritroverà martedì a Firenze per iniziare a preparare la trasferta di Brescia. Franck Ribery ha approfittato di questi giorni per tornare nella sua casa a Monaco. Nel video qui si vede il fenomeno viola giocare con il figlio più piccolo che punta, dribbla e segna con papà Franck. E che gol dalla porta opposta. Ecco i video