Video, il figlio di Ribery punta, dribla e incanta papà Franck. Grandi giocate nel giardino di casa

Giornate libere per la Fiorentina che si ritroverà martedì a Firenze per iniziare a preparare la trasferta di Brescia. Franck Ribery ha approfittato di questi giorni per tornare nella sua casa a Monac...

Giornate libere per la Fiorentina che si ritroverà martedì a Firenze per iniziare a preparare la trasferta di Brescia. Franck Ribery ha approfittato di questi giorni per tornare nella sua casa a Monaco. Nel video qui si vede il fenomeno viola giocare con il figlio più piccolo che punta, dribbla e segna con papà Franck. E che gol dalla porta opposta. Ecco i video





Il tuo browser non supporta il tag video.

Il tuo browser non supporta il tag video.

Il tuo browser non supporta il tag video.

Il tuo browser non supporta il tag video.