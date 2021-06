Nazione, Dainelli in scadenza, domani giornata decisiva per il suo futuro. Può andare al Chievo Verona

Dario Dainelli è in scadenza di contratto con la Fiorentina. Lui aveva chiesto di poter essere messo alla prova come allenatore in Under-17 almeno, invece gli è stato proposto l’unser-15. La sua conferma dunque è in bilico. Domani sarà la giornata decisiva per conoscere il suo futuro. Potrebbe prendere in considerazione il Chievo Verona, ed un ruolo diverso, da direttore sportivo. Lo scrive La Nazione.

