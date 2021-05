Secondo quanto riporta Tgr Rai Toscana, Dario Dainelli, non sarà più in prima squadra della Fiorentina. Ma potrebbe andare nel settore giovanile anche in una panchina. Mentre in primavera resterà il tecnico, Alberto Aquilani. Il responsabile del settore giovanile rimarrà Valentino Angeloni. Resta indubbiamente Giancarlo Antognoni ma il presidente Commisso vorrebbe trovare un ruolo più preciso per lui.

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI DI GENNARO