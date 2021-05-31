Di Gennaro: "Gattuso stava per arrivare in Champions"

Di Gennaro ha parlato dell'arrivo del tecnico Gattuso alla Fiorentina.

Il giornalista Antonio Di Gennaro è intervenuto su TMW Radio.

Queste le sue dichiarazioni: "La Lazio non sarebbe in ridimensionamento con il tecnico Sarri. Guardate Gattuso, che per poco non è andato in Champions League ma poi si è trasferito alla Fiorentina che ha chiuso tredicesima. Però la viola ha un progetto in prospettiva, di lunga durata, ed è questo il motivo che Gattuso ha accettato la proposta".

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