L’ex viola Luca Toni in diretta Instagram con Sebastien Frey:

La Scarpa d’Oro? Ce l’ho ancora al piede, per questo esco poco. Pesa tanto… Eravamo bravi giocatori, ma c’era un gruppo fantastico anche fuori dal campo, ci trovavamo spesso. Dainelli da capitano doveva solo organizzare cene, le sbagliava tutte.

La tensione? A me piaceva sempre scherzare. L’anno della penalizzazione eravamo fortissimi, vincevamo ma eravamo sempre in negativo. Dicevamo ‘è lunga, è lunga’ e poi siamo arrivati in Coppa UEFA. Avevamo pure un gran portiere, coi disastri che facevano dietro. Il massaggiatore mi diceva che ero il più forte del mondo, poi è arrivato Gila e lo diceva pure a lui (ride, ndr). Il primo anno ho fatto 31 gol, il secondo ho giocato un po’ meno per problemi fisici. C’era una squadra che correva per me. Non tornava nessuno tra me, Pazzini e Bojinov, a quel punto Prandelli ha detto ‘Prendiamo Jimenez’.

Di Loreto? C’era una linea della difesa alta, noi coi video andavamo indietro ma da quanto scappava non si vedeva nello schermo. Rocchi della Lazio scappava via spesso, e lui lo soffriva.

Ribery? Almeno due o tre anni li deve fare alla grande. Scherza e ride, ma quando c’è da andare in battaglia è veloce, cattivo. I tiri a fine allenamento servivano a fare scommesse per le cene che organizzava Dainelli.

Viola Legends?

Quello è un bel progetto, la gente verrebbe allo stadio secondo me, ma solo con quelli della nostra generazione, se si va più indietro i sessantenni vanno in retromarcia.

Il ritorno a Firenze è stato la mia salvezza, Berbatov ha avuto i suoi problemi e Pradè mi ha agganciato al volo, ho accettato ad occhi chiusi. Non mi volevano nemmeno i miei genitori a giocare. Poi sono andato a Verona e ho vissuto una seconda giovinezza, tre anni stupendi. I tifosi gialloblù sono molto simili a quelli viola, non a caso sono gemellati.