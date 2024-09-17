Ferrara: "Pezzella, Astori, Dainelli, a questa Fiorentina manca un leader difensivo come loro"

Il cambio di assetto difensivo che tanto fa discutere non è secondo Benedetto Ferrara il motivo per il quale la Fiorentina incassa troppi gol

La Fiorentina ha subito 10 gol in 6 partite ed è proprio la difesa a trovarsi sul banco degli imputati per il difficile avvio stagionale della squadra viola. Su questo argomento in particolare ha detto la sua ai microfoni di Radio Bruno Toscana il giornalista e tifoso viola Benedetto Ferrara:

"A Bergamo ho visto una difesa presuntuosa. Si continua a parlare di difesa a tre o a quattro, ma dobbiamo vedere chi sono gli interpreti. Ranieri non può fare il centrale a tre, ma bisogna vedere chi a quel punto lo può fare. Serve un leader difensivo di personalità e carattere come lo sono stati Pezzella, Astori, Dainelli e ad ora non c'è"

Boban duro su Benitez del PSV: “Ma cosa è sta roba che parti e vai da tua moglie per la nascita del figlio?”

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