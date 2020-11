CorFio, Dainelli studia per diventare direttore sportivo insieme a Pazzini. Con loro altri due ex Fiorentina

Dario Dainelli, supervisore dell’area tecnica viola, è iscritto al corso per diventare direttore sportivo. Ieri è iniziata la seconda settimana di lezioni, il programma è di 144 ore per analizzare materie e tematiche che i futuri dirigenti potranno ad affrontare nella loro carriera professionale. La seconda e la terza settimana di lezione saranno svolte a distanza, mentre per le ultime tre settimane le docenze saranno svolte in presenza a Coverciano. Con Dainelli ci sono gli ex viola Giampaolo Pazzini, Alessandro Matri ed Emiliano Moretti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

