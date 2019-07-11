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Gazzetta.it, Aquilani torna alla Fiorentina. Sarà lui il tecnico della neonata U18

La nuova Fiorentina sta prendendo forma anche a livello dirigenziale. Infatti, dopo l'annuncio di Dario Dainelli nello staff della prim squadra, un altro ex del recente passato sembra che sarà annunci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 luglio 2019 22:56
Gazzetta.it, Aquilani torna alla Fiorentina. Sarà lui il tecnico della neonata U18 -
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La nuova Fiorentina sta prendendo forma anche a livello dirigenziale. Infatti, dopo l'annuncio di Dario Dainelli nello staff della prim squadra, un altro ex del recente passato sembra che sarà annunciato a breve. Con un altro grande ritorno di un ex: come annunciato da Gazzetta.it, infatti, Alberto Aquilani diventerà il nuovo allenatore della neo-nata categoria Under-18 della Fiorentina. In attesa dell'annuncio ufficiale, si va dunque profilando un nuovo montelliano doc in forza alla squadra.

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