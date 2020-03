Sky Sport fornisce l’anticipazione di un’intervista a Riccardo Sottil per il programma La Giovane Italia, che andrà in onda questa sera nella sua versione integrale. “Ricordo con piacere quella volta contro il Cittadella in coppa italia. Montella mi inserì titolare dopo tanto tempo. Stavo giocando bene, ero in palla, e avevo anche fornito un assist. Dopo l’espulsione di Venuti e il cambio mi arrabbiai con l’allenatore e dissi che avrebbe potuto evitare”.

A corredo di quest’episodio un simpatico commento da parte di Dario Dainelli, supervisore dell’area tecnica: “Gli dissi che aveva fatto una gran cazzata! Avevaxle sue ragioni ma l’ultima parola spetta all’allenatore”.

TuttoMercatoWeb.com