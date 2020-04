Queste le parole rilasciare dall’ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini a Radio Sportiva:”Stiamo vivendo un momento sconvolgente, cerchiamo di restare a casa e di non avere contatti. Difficile immaginare il futuro. in carriera ho avuto la fortuna di far parte del progetto della Fiorentina con Prandelli e Corvino, mi hanno permesso di giocare in Champions League. Fiorentina-Liverpool indimenticabile. La Fiorentina ora? Difficile riaprire un progetto e tornare subito ad alti livelli dopo averne chiuso un altro. Le intenzioni sono le migliori ma secondo me in questo momento stanno cercando di affidarsi a gente che ha avuto un passato solido in viola come Dainelli, eravamo una coppia di fatto”.