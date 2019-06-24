CorSport, in attesa della risposta di Bati la viola ha fatto un sondaggio per Dainelli

Secondo quanto si legge nulle pagine del Corriere dello Sport, Rocco Commisso sta cercando di costruire la nuova Fiorentina partendo da quella del passato. In attesa della risposta di Batistuta, il ne...

Secondo quanto si legge nulle pagine del Corriere dello Sport, Rocco Commisso sta cercando di costruire la nuova Fiorentina partendo da quella del passato. In attesa della risposta di Batistuta, il neo presidente viola si sta comunque muovendo per completare l'assetto dirigenziale. Spunta un nuovo nome ovvero quello dell'ex capitano Dario Dainelli, il quale si è ritirato dal calcio giocato al termine della scorsa stagione. Per il momento nessun incontro fissato con Joe Barone ma una chiacchierata c'è stata.