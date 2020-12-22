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La gioia della società viola dopo la vittoria, Pradè, Antognoni e Joe Barone esultano allo Stadium

Una vittoria come una liberazione, è stato cosi per la società viola che tra le mura dello Juventus Stadium non ha nascosto la soddisfazione di battere per tre a zero la Juventus. Ecco il post social...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 dicembre 2020 00:18
La gioia della società viola dopo la vittoria, Pradè, Antognoni e Joe Barone esultano allo Stadium -
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Foto presa dei profili social della Fiorentina

Una vittoria come una liberazione, è stato cosi per la società viola che tra le mura dello Juventus Stadium non ha nascosto la soddisfazione di battere per tre a zero la Juventus. Ecco il post social di Dainelli che ritrae praticamente tutta la società viola, da Pradè fino a Joe Barone e Giancarlo Antognoni dopo lo 0-3 della Fiorentina a Torino

La gioia della società viola dopo la vittoria, Pradè, Antognoni e Joe Barone esultano allo Stadium

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