La gioia della società viola dopo la vittoria, Pradè, Antognoni e Joe Barone esultano allo Stadium

Una vittoria come una liberazione, è stato cosi per la società viola che tra le mura dello Juventus Stadium non ha nascosto la soddisfazione di battere per tre a zero la Juventus. Ecco il post social...

Una vittoria come una liberazione, è stato cosi per la società viola che tra le mura dello Juventus Stadium non ha nascosto la soddisfazione di battere per tre a zero la Juventus. Ecco il post social di Dainelli che ritrae praticamente tutta la società viola, da Pradè fino a Joe Barone e Giancarlo Antognoni dopo lo 0-3 della Fiorentina a Torino

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA, RIBERY E CACERES TOP, VLAHOVIC SEGNA E FA UN GRANDE LAVORO

https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-vlahovic-pulgar-e-caceres-schiantano-la-juve-prandelli-eroe/124939/