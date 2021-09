Dainelli: “Adesso tutti credono in Italiano. No alla Fiorentina perché non convinto”

Dario Dainelli, fino allo scorso anno dirigente della Fiorentina, ha parlato a Radio Toscana, queste le parole dell’ex capitano e dirigente viola:

“Essere alla Fiorentina come dirigente è stato bello, anche se non è stato facile per motivi che vanno fuori dal campo. Quest’estate ho parlato con la società, loro mi hanno offerto ruolo nel settore giovanile ma ho pensato che fosse arrivato il momento di prendermi una pausa dal calcio, alcuni aspetti non mi convincevano, anche se ci ho pensato molto prima di rifiutare e ho valutato tutto. Italiano? Lo conosco perché l’ho seguito tanto lo scorso anno e poi ci ho giocato insieme a Verona. Il mercato è stato un passaggio chiave, è stato accontentato e adesso tutti credono nel suo progetto. Vlahovic? Uno che ragiona come i calciatori di una volta per la voglia di migliorarsi”

