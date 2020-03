Ecco alcuni estratti dell’intervista rilasciata da Dario Dainelli a Tuttosport: “Questa è una situazione complicata per tutti, che tu sia un atleta o un impiegato l’unica cosa da fare ora è seguire le indicazioni. Sentire le notizie ogni giorno è un pugno nello stomaco. Riguardo la Fiorentina purtroppo il timore c’era nonostante tutte le precauzioni prese da subito. Per fortuna i nostri ragazzi stanno bene e anche le altre persone dello staff sono tutte sotto controllo. La Fiorentina ha già in rosa calciatori di assoluto livello e grande prospettiva. Ed è un giusto mix che ci permetterà di toglierci delle belle soddisfazioni. Il presidente ha dimostrato ancora una volta quanto tiene a chi lavora per lui”.