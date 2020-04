Su Instagram insieme a Frey, ha parlato il dirigente viola Dario Dainelli: “Sono stato molto felice di tornare alla Fiorentina come dirigente. All’inizio non ero molto sicuro perchè ero legato ai Della Valle. Quando giocavo io avevo prima di dei grandi giocatori un grande gruppo. Vi racconto un curiosità su Franck Ribery: quest’anno mentre era squalificato dopo la Lazio lui faceva lavoro differenziato. A un certo punto si girò verso la panchina tutto arrabbiato e ha disse “Ma io mi posso anche allenare con il gruppo eh! Ora me ne vado!” Lui se ne andò davvero. Poi l’ho inseguito e si mise a ridere, stava scherzando ma ci sono cascai in pieno”.