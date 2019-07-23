Insolito incontro sul bus tra Chiesa e i dirigenti viola. Ecco le sue parole una volta sceso...

Dopo l'allenamento mattutino la Fiorentina questo pomeriggio ha fatto un giro in battello sul fiume Hudson. Federico Chiesa però non è sceso insieme agli altri compagni dal pullman. L'attaccante è sta...

Dopo l'allenamento mattutino la Fiorentina questo pomeriggio ha fatto un giro in battello sul fiume Hudson. Federico Chiesa però non è sceso insieme agli altri compagni dal pullman. L'attaccante è stato intrattenuto per un insolito incontro con Joe Barone (con il quale ha avuto un acceso incontro ieri) e con Giancarlo Antognoni. Dopo circa 15 minuti i due sono scesi ed è salito sul bus per poco tempo Dario Dainelli. Ai giornalisti presenti, una volta sceso dal pullman Chiesa ha soltanto risposto con un "Tutto a posto" anche se è sembrato molto tirato in volto. Questo è quanto riferito da Radio Bruno.