Labaro Viola

Insolito incontro sul bus tra Chiesa e i dirigenti viola. Ecco le sue parole una volta sceso...

Dopo l'allenamento mattutino la Fiorentina questo pomeriggio ha fatto un giro in battello sul fiume Hudson. Federico Chiesa però non è sceso insieme agli altri compagni dal pullman. L'attaccante è sta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 19:47
Insolito incontro sul bus tra Chiesa e i dirigenti viola. Ecco le sue parole una volta sceso... - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
News
Fiorentina
Barone
Antognoni
Chiesa
Dainelli
Condividi

Dopo l'allenamento mattutino la Fiorentina questo pomeriggio ha fatto un giro in battello sul fiume Hudson. Federico Chiesa però non è sceso insieme agli altri compagni dal pullman. L'attaccante è stato intrattenuto per un insolito incontro con Joe Barone (con il quale ha avuto un acceso incontro ieri) e con Giancarlo Antognoni. Dopo circa 15 minuti i due sono scesi ed è salito sul bus per poco tempo Dario Dainelli. Ai giornalisti presenti, una volta sceso dal pullman Chiesa ha soltanto risposto con un "Tutto a posto" anche se è sembrato molto tirato in volto. Questo è quanto riferito da Radio Bruno.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok