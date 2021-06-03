Dainelli ha comunicato alla Fiorentina la voglia di allenare, Pradè ha proposto guida Under 15

Un nuovo ruolo nella Fiorentina per Dario Dainelli, l'ex capitano viola oggi ha incontrato il direttore sportivo viola Pradè

Nelle ultime ore si è fatto un gran parlare del futuro di Dario Dainelli, in questa stagione ha ricoperto il ruolo di supervisore dell'area tecnica. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nella giornata di oggi, l'ex capitano della Fiorentina, ha incontrato il direttore sportivo viola Daniele Pradè e gli ha espresso il proprio desiderio di iniziare la strada da allenatore. La Fiorentina aveva già in mente di proporgli un ruolo simile, ovvero la guida degli Under 15 Nazionali. Adesso Dainelli ci penserà ma la sensazione è che sia una soluzione gradita da entrambe le parti in causa.

Flavio Ognissanti

DRAGOWSKI VERSO LA CESSIONE, SILVESTRI IN POLE PER SOSTITUIRLO

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