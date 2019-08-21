Dainelli: "Che orgoglio avere Ribery a Firenze. Vederlo qui fa veramente un bell'effetto"
Queste le parole di Dario Dainelli all'arrivo a Peretola di Franck Ribery: "Vederlo qui fa veramente un bell'effetto. Sanno tutti le sue qualità ed il suo carattere. Che orgoglio averlo qui a Firenze,...
A cura di Redazione Labaroviola
21 agosto 2019 12:45
Queste le parole di Dario Dainelli all'arrivo a Peretola di Franck Ribery: "Vederlo qui fa veramente un bell'effetto. Sanno tutti le sue qualità ed il suo carattere. Che orgoglio averlo qui a Firenze, può dare tanto alla Fiorentina".
Fonte: Violachannel