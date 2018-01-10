Dainelli: "La nostra forza era il gruppo, ci volevamo bene. Astori capitano? Se lo merita. Fiorentina in E.L..."

Dario Dainelli, ex difensore viola oggi in forza al Chievo, ha parlato a Radio Bruno: “La nostra forza era il gruppo: ci volevamo tutti bene, dentro e fuori dal campo c’era voglia di stare insieme. La...

Dario Dainelli, ex difensore viola oggi in forza al Chievo, ha parlato a Radio Bruno: “La nostra forza era il gruppo: ci volevamo tutti bene, dentro e fuori dal campo c’era voglia di stare insieme. La sosta di gennaio? Una cosa nuova, cambia poco, ci godiamo questi giorni per stare insieme ad amici e familiari. Astori capitano? Tanti a Firenze stanno facendo bene. Davide è un ragazzo eccezionale, è un ottimo calciatore, ed ha le qualità umane adatte per fare il capitano della Fiorentina. Gli auguro di continuare così. La Fiorentina in Europa? Secondo me si, perché ha sia qualità tecniche che di gruppo. Può aspirare ad ottenere un piazzamento in Europa League."