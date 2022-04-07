Gamberini non ha dubbi: "Il Napoli e la Fiorentina giocano il calcio più bello del campionato"

Alessandro Gamberini ha parlato della sfida tra Fiorentina e Napoli in programma allo stadio Maradona domenica alle ore 15

L'ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini, con un passato anche nel Napoli, ha parlato a Radio Bruno della prossima sfida tra Viola e Napoli, le sue parole:

"Sarà una partita importante sia per il Napoli che per la Fiorentina, si affrontano le due squadre che stanno facendo vedere il gioco più bello del calcio italiano. La Fiorentina se la giocherà per l’Europa, è il momento chiave, sarà fondamentale avere gli organici al completo, bello che sia un campionato aperto. Italiano è stato un mio compagno di squadra, ha colpito a tutti la naturalezza con il quale si è inserito in una piazza ambiziosa come a Firenze"

L'OPINIONE DI BUCCHIONI

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