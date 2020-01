Queste le parole rilasciate dal doppio ex di Fiorentina e Napoli a Radio Sportiva Alessandro Gamberini: “La Fiorentina ha fatto due ottimi risultati, è tornato l’entusiasmo in casa viola. Per sistemare bene la squadra a Iachini servirà tempo, intanto ha dato una grande scossa a livello mentale e motivato i ragazzi. Cutrone? Buon acquisto, profilo perfetto per una piazza come Firenze, è la città giusta per lui. È bravo a muoversi sulla linea del fuorigioco, vede la porta”.