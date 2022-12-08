Gamberini: "Italiano grande amico e garanzia per la Fiorentina. Abbiamo ancora gruppo con gli ex Viola"

Credo che Vincenzo sia una garanzia e sono riusciti a venire fuori dalla situazione nel finale prima della pausa: aver lavorato in questa sosta potrebbe essere un bene per la Fiorentina

L'ex capitano della Fiorentina Alessandro Gamberini ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale in casa Viola, soffermandosi anche sul suo passato a Firenze. Queste le sue parole:

"Gilardino allenatore del Genoa? L'abbiamo bombardato di messaggi di complimenti nel gruppo della Fiorentina. Sono contento che sia partito con il piede giusto.

Io allenatore? Un percorso è determinato dalle scelte ma l'importante è dare continuità: è sicuramente un mestiere molto stimolante. In questo momento ho un contratto con il Venezia ed ero il secondo allenatore: adesso ho un po' di tempo per approfondire delle cose andando anche in giro per l'Europa.

La mia Fiorentina? Ho intrapreso questo mestiere dell'allenatore dove stai attento anche alla gestione del gruppo: il gruppo non lo crei dal nulla e senza investirci, merito al tempo delle scelte di Corvino con una squadra che si è amalgamata in poco tempo. Oggi anche nei gruppi che ho avuto, queste relazioni sono limitate perchè i ragazzi hanno i social e altre relazioni non reali. Noi eravamo amici in campo e fuori e abbiamo ancora il gruppo di squadra: questa è stata la forza di quella Fiorentina.

Come vede la Fiorentina attuale? Non è semplice rimontare, l'inizio è stato difficile ma io ho grande fiducia di Vincenzo. Ho giocato con lui a Verona e lo considero un grande amico oltre ad un grande allenatore e compagno: avrei scommesso sulla sua carriera da allenatore.

Difesa? Sono elementi di livello ed hanno dimostrato di aver fatto un percorso importante. Si completano tutti come reparto, Igor è un mancino capace di impostare da dietro ed è importante in questo calcio moderno. Rappresentano un punto di forza della rosa della Fiorentina.

Attacco? Un tema delicato a Firenze perchè il palato viola è abituato a profili di un certo tipo. Ho avuto la fortuna di giocare con Toni, Mutu, Jovetic, ma sicuramente è un ruolo delicato. Li considero giocatori importanti e che hanno la possibilità di incidere."

LE PAROLE DEL DS PRADE'

https://www.labaroviola.com/prade-nel-2022-abbiamo-giocato-il-miglior-calcio-ditalia-il-viola-park-portera-tanti-punti/195169/