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Renzi: "Sì al restyling, ma solo con i soldi delle società. Follia rifare Franchi con PNRR"

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Matteo Renzi ha parlato anche del Restyling del dello stadio Artemio Franchi di Firenze: “Servono stadi di proprietà per crescere. Per questo secondo me rifare il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2022 17:32
Renzi: "Sì al restyling, ma solo con i soldi delle società. Follia rifare Franchi con PNRR" -
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Renzi: "Sì al restyling, ma solo con i soldi delle società. Follia rifare Franchi con PNRR"

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Matteo Renzi ha parlato anche del Restyling del dello stadio Artemio Franchi di Firenze: “Servono stadi di proprietà per crescere. Per questo secondo me rifare il Franchi di Firenze con i soldi del PNRR è una follia. Per me gli stadi devono essere fatti dalle società di calcio. Si può anche optare per la soluzione del restyling ma deve essere fatto dalla società“.

PRADÈ: “NEL 2022 ABBIAMO GIOCATO IL MIGLIOR CALCIO D’ITALIA. IL VIOLA PARK PORTERÀ TANTI PUNTI”

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