Renzi: "Sì al restyling, ma solo con i soldi delle società. Follia rifare Franchi con PNRR"
Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Matteo Renzi ha parlato anche del Restyling del dello stadio Artemio Franchi di Firenze: “Servono stadi di proprietà per crescere. Per questo secondo me rifare il...
Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Matteo Renzi ha parlato anche del Restyling del dello stadio Artemio Franchi di Firenze: “Servono stadi di proprietà per crescere. Per questo secondo me rifare il Franchi di Firenze con i soldi del PNRR è una follia. Per me gli stadi devono essere fatti dalle società di calcio. Si può anche optare per la soluzione del restyling ma deve essere fatto dalla società“.
PRADÈ: “NEL 2022 ABBIAMO GIOCATO IL MIGLIOR CALCIO D’ITALIA. IL VIOLA PARK PORTERÀ TANTI PUNTI”
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