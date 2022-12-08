Da Lecce, Corvino mette gli occhi su Terzic e Zurkowski: li ha portati lui alla Fiorentina

Reduce da una prima parte di stagione positiva, il Lecce non vuole rinunciare comunque a possibili occasioni sul mercato di gennaio e, negli ultimi tempi, gli occhi dei salentini si sono posati anche...

Reduce da una prima parte di stagione positiva, il Lecce non vuole rinunciare comunque a possibili occasioni sul mercato di gennaio e, negli ultimi tempi, gli occhi dei salentini si sono posati anche sulla Fiorentina. Due i profili che piacciono e che i giallorossi vorrebbero prendere: il terzino sinistro serbo Aleksa Terzic (’99), che però i viola lasciano partire mal volentieri adesso, e il centrocampista polacco Szymon Zurkowski (’97), quasi inutilizzato da Italiano, sul quale c’è apertura all’uscita ma una folta concorrenza (su tutte Bologna, Empoli e Spezia). Curiosamente, entrambi i calciatori sono stati portati a Firenze dall’attuale uomo mercato leccese Pantaleo Corvino. A riportarlo è TMW.

GOLLINI POTREBBE RIMANERE A FIRENZE

https://www.labaroviola.com/gollini-bloccato-a-firenze-a-gennaio-per-regolamento-non-puo-andare-in-prestito-in-unaltra-squadra/195194/