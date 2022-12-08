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Da Lecce, Corvino mette gli occhi su Terzic e Zurkowski: li ha portati lui alla Fiorentina

Reduce da una prima parte di stagione positiva, il Lecce non vuole rinunciare comunque a possibili occasioni sul mercato di gennaio e, negli ultimi tempi, gli occhi dei salentini si sono posati anche...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2022 18:59
Da Lecce, Corvino mette gli occhi su Terzic e Zurkowski: li ha portati lui alla Fiorentina -
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Da Lecce, Corvino mette gli occhi su Terzic e Zurkowski: li ha portati lui alla Fiorentina

Reduce da una prima parte di stagione positiva, il Lecce non vuole rinunciare comunque a possibili occasioni sul mercato di gennaio e, negli ultimi tempi, gli occhi dei salentini si sono posati anche sulla Fiorentina. Due i profili che piacciono e che i giallorossi vorrebbero prendere: il terzino sinistro serbo Aleksa Terzic (’99), che però i viola lasciano partire mal volentieri adesso, e il centrocampista polacco Szymon Zurkowski (’97), quasi inutilizzato da Italiano, sul quale c’è apertura all’uscita ma una folta concorrenza (su tutte Bologna, Empoli e Spezia). Curiosamente, entrambi i calciatori sono stati portati a Firenze dall’attuale uomo mercato leccese Pantaleo Corvino. A riportarlo è TMW.

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