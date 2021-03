L’ex giocatore della Fiorentina, Alessandro Gamberini, ha rilasciato un’intervista su Tuttocampo.it e ha parlato dell’andamento in campionato della squadra viola.

Ecco le sue parole: “Cosa ha rappresentato per me la Fiorentina? Sono stati sette anni meravigliosi, è stato l’apice della mia carriera. I primi anni con il tecnico Prandelli in panchina sono stati bellissimi. Anni belli, per tutto dalla città al progetto, tutto. Vederla oggi così la squadra in difficoltà mi fa effetto e non è piacevole. Credo che lo scoglio più grande anche per il tifoso viola sia quello di tenere botta e di accompagnare la squadra a superare questo periodo. Un anno vissuto così può dare l’input alla società di cambiare ciò che non è andato e a dimostrare alle persone che c’è ancora la voglia di migliorare”.

