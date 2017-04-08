Gamberini: "Ai tempi di calciopoli un dirigente della Fiorentina mi propose il Crotone. Molti volevano andare via"
Ci hanno tolto la Champions quell'anno, noi non avevamo colpe" così Gamberini si racconta alla Gazzetta dello Sport
A cura di Redazione Labaroviola
08 aprile 2017 11:20
Alessandro Gamberini ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Ai tempi di Calciopoli un dirigente della Fiorentina mi disse: «Ti porto a giocare a Crotone». Me lo tolsero dalle mani. Quell’anno avevamo conquistato la Champions e la prima sentenza ci aveva condannato alla Serie B per colpe che noi calciatori non avevamo. A quel punto tanti volevano andare via e quella manifestazione molti di noi non avrebbero avuto mai più modo di giocarla”.