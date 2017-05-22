Ujfalusi affiancherà Stramaccioni sulla panchina dello Sparta Praga.

Come rivela TuttoMercatoWeb, il tecnico italiano Andrea Stramaccioni, si accomoderà sulla panchina dello Sparta Praga durante la prossima stagione. L'ex allenatore di Inter, Udinese e Panathinaikos ha...

Come rivela TuttoMercatoWeb, il tecnico italiano Andrea Stramaccioni, si accomoderà sulla panchina dello Sparta Praga durante la prossima stagione. L'ex allenatore di Inter, Udinese e Panathinaikos ha trovato un accordo biennale con opzione per il terzo con la compagine ceca, rinunciando anche ad alcuni premi legati al precedente contratto. Ad affiancare l'allenatore romano ci sarà una vecchia conoscenza viola, che a Firenze ha lasciato ottimi ricordi e che soprattutto conosce a memoria il calcio ceco, vale a dire Tomas Ujfalusi.