Ujfaluši: "Certo che ci salveremo. La squadra ha qualità superiori, ma deve imparare a soffrire"

Nel 2008, Tomáš Ujfaluši, da leader e capitano, trascinò la Fiorentina fino alla qualificazione in Champions League.“Certo che ci salviamo”L’ex difensore non ha dubbi su un epilogo positivo di questa...

Nel 2008, Tomáš Ujfaluši, da leader e capitano, trascinò la Fiorentina fino alla qualificazione in Champions League.

“Certo che ci salviamo”

L’ex difensore non ha dubbi su un epilogo positivo di questa stagione: «Ma certo che ci salviamo, e parlo al plurale perché ero e resto un tifoso della Fiorentina», ha dichiarato Ujfaluši al Corriere Fiorentino. Poi ha aggiunto: «La squadra ha qualità tecniche importanti, anche se molti di questi giocatori non sono abituati a lottare in situazioni così complicate. Sono convinto che ce la faremo, e nell’anno del centenario tornerò al Franchi per vedere ancora la Serie A».