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Ujfalusi: "Non mi aspettavo l'inizio faticoso della Fiorentina ma è una squadra forte."

Le parole del doppio ex della sfida, Tomas Ujfalusi a pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina-Sigma Olomuc

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2025 20:34
Ujfalusi: "Non mi aspettavo l'inizio faticoso della Fiorentina ma è una squadra forte." -
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Tomas Ujfalusi, intervistato a bordo campo ai microfoni di Sky Sport, ha parlato a pochi minuti dal fischi di inizio di Fiorentina-Sigma Olomuc.
Ecco le parole del doppio ex della sfida:

Sul Sigma Olomuc:
"Ha un allenatore giovane, sta costruendo una squadra giovane. E' arrivato anche un proprietario nuovo: stanno investendo abbastanza. Non credo che cominci una partita attaccando e pressando, sono forti fisicamente e credo che inizieranno la partita cosi".

Sull'inizio complicato della Fiorentina:
"Non mi aspettavo un inizio cosi' delicato. E' sempre una squadra forte secondo me".

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