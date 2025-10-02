Ujfalusi: "Non mi aspettavo l'inizio faticoso della Fiorentina ma è una squadra forte."
Le parole del doppio ex della sfida, Tomas Ujfalusi a pochi minuti dal fischio di inizio di Fiorentina-Sigma Olomuc
A cura di Redazione Labaroviola
02 ottobre 2025 20:34
Tomas Ujfalusi, intervistato a bordo campo ai microfoni di Sky Sport, ha parlato a pochi minuti dal fischi di inizio di Fiorentina-Sigma Olomuc.
Ecco le parole del doppio ex della sfida:
Sul Sigma Olomuc:
"Ha un allenatore giovane, sta costruendo una squadra giovane. E' arrivato anche un proprietario nuovo: stanno investendo abbastanza. Non credo che cominci una partita attaccando e pressando, sono forti fisicamente e credo che inizieranno la partita cosi".
Sull'inizio complicato della Fiorentina:
"Non mi aspettavo un inizio cosi' delicato. E' sempre una squadra forte secondo me".