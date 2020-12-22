Ujfalusi: "In Italia solo la Fiorentina, stasera dobbiamo vincere. A Firenze eravamo tutti amici"

Difensore viola per quattro anni, a Firenze Tomas Ujfalusi ha lasciato dei grandi ricordi, oggi resta un grande tifoso viola

Tomas Ujfalusi ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole: "In Italia per me c'è solo la Fiorentina, cosi come in Spagna c'è solo l'Atletico Madrid. Per me certe cose sono importanti. A Firenze eravamo tutti amici, avere l'affetto delle persone era bellissimo. Adesso le cose sono cambiate, sono cosi difficili in questo momento, anche per uno come Prandelli. La squadra è un bel mix tra giovani ed esperti, lo spessore di Ribery è notevole. Spero che stasera vinciamo, ne abbiamo bisogno. Il ricordo del 2-3 più bello è quando siamo tornati a Firenze, scene che ricorderò per sempre"

E INTANTO STRISCIA LA NOTIZIA MANDA IL PAPU GOMEZ ANCHE ALLA FIORENTINA

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