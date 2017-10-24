Ujfalusi: "Non escludo un mio ritorno in viola. La Fiorentina è la scelta giusta per i giovani che vogliono emergere"

Tomas Ujfalusi ha rilasciato una bella intervista a Calciomercato.com: "Io dirigente viola? Non abbiamo mai parlato di questa cosa ma sono ancora molto legato alla Fiorentina e non escludo un mio rito...

Tomas Ujfalusi ha rilasciato una bella intervista a Calciomercato.com: "Io dirigente viola? Non abbiamo mai parlato di questa cosa ma sono ancora molto legato alla Fiorentina e non escludo un mio ritorno in futuro".

Prosegue sull'avvio di stagione della Fiorentina: "In questa stagione sarà difficile per la Fiorentina riuscire a qualificarsi per le competizioni europee perché la squadra ha cambiato volto e perché ci sono molte squadre più attrezzate".

E su Chiesa: "Sono contento sia rimasto Federico Chiesa, un talento eccezionale. Sta già facendo benissimo e sono sicuro che nei prossimi mesi arriveranno nuove offerte importanti per lui, dopo quelle del Napoli della scorsa estate. È molto giovane ma ha dimostrato di essere un giocatore importante ritagliandosi uno spazio importante in una squadra come la Fiorentina".

Spende alcune parole anche su Graiciar: "Graiciar? Sono molto contento per lui. La Fiorentina rappresenta la scelta giusta per i giocatori giovani perché ha un progetto molto importante per far crescere i nuovi talenti. Secondo me la prossima estate farà la preparazione con la prima squadra e poi si vedrà. Lo staff deciderà se tenerlo o mandarlo a giocare in qualche club tra Serie A e B. Sono convinto che anche quest’opzione possa essere importante per la sua carriera".