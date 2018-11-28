Ujfalusi: "A Firenze la partita contro la Juventus ha un certo fascino. I tifosi viola..."

Tomas Ujfalusi ha parlato di Fiorentina-Juventus e sulle sue emozioni attraverso un post su Instagram, queste le sue parole:"La gara con la Juve ha sempre un certo fascino, è un vero e proprio derby,...

A cura di Redazione Labaroviola 28 novembre 2018 20:52

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