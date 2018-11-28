Ujfalusi: "A Firenze la partita contro la Juventus ha un certo fascino. I tifosi viola..."
Tomas Ujfalusi ha parlato di Fiorentina-Juventus e sulle sue emozioni attraverso un post su Instagram, queste le sue parole:"La gara con la Juve ha sempre un certo fascino, è un vero e proprio derby,...
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2018 20:52
Tomas Ujfalusi ha parlato di Fiorentina-Juventus e sulle sue emozioni attraverso un post su Instagram, queste le sue parole:
"La gara con la Juve ha sempre un certo fascino, è un vero e proprio derby, a Firenze durante la settimana che precede la partita si respira un'aria frizzante, i tifosi viola trasmettono quella grinta in più che poi tutti i giocatori devono portare sul terreno di gioco."