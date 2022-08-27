Parla Barak: "Ho parlato con Ujfalusi, ho scelto la Fiorentina perchè Pradè mi ha voluto più di tutti"
Prime 24 ore da giocatore della Fiorentina per Barak, il giocatore arrivato dal Verona ha parlato ai media ufficiali
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2022 12:12
Il nuovo acquisto della Fiorentina, Antonin Barak ha parlato ai canali ufficiali della società viola, questo il video della sua intervista
TRATTATIVA CHIUSA, BAJRAMI SARA' DELLA FIORENTINA
https://www.labaroviola.com/trattativa-chiusa-bajrami-sara-un-giocatore-della-fiorentina-mercoledi-possibile-le-visite-mediche/184611/