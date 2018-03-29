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FOTO, Ujfalusi ricorda Mondonico: "Mister sei stato un grande"

Nella notte è scomparso Emiliano Mondonico, tra i tanti legati a lui c'è Tomas Ujfalusi, difensore arrivato a Firenze proprio su richiesta di Mondonico nella prima stagione in serie A dopo il fallimen...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 marzo 2018 14:31
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Nella notte è scomparso Emiliano Mondonico, tra i tanti legati a lui c'è Tomas Ujfalusi, difensore arrivato a Firenze proprio su richiesta di Mondonico nella prima stagione in serie A dopo il fallimento. Ecco il post su Instagram del difensore ceco:

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