FOTO, Ujfalusi ricorda Mondonico: "Mister sei stato un grande"
Nella notte è scomparso Emiliano Mondonico, tra i tanti legati a lui c'è Tomas Ujfalusi, difensore arrivato a Firenze proprio su richiesta di Mondonico nella prima stagione in serie A dopo il fallimen...
A cura di Redazione Labaroviola
29 marzo 2018 14:31
Nella notte è scomparso Emiliano Mondonico, tra i tanti legati a lui c'è Tomas Ujfalusi, difensore arrivato a Firenze proprio su richiesta di Mondonico nella prima stagione in serie A dopo il fallimento. Ecco il post su Instagram del difensore ceco: