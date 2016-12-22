Labaro Viola

Ujfalusi: "Difesa non al meglio, ma il fattore Franchi aiuterà stasera"

Thomas Ujfalusi ha parlato a Radio Kiss Kiss Napol, relativamente alla gara di questa sera: “Sarà una bella sfida, la squadra di Sousa può far valere il fattore campo. I problemi della viola? Non so s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2016 16:47
Ujfalusi: "Difesa non al meglio, ma il fattore Franchi aiuterà stasera" -
News
Fiorentina
Napoli
Ujfalusi
Condividi

Thomas Ujfalusi ha parlato a Radio Kiss Kiss Napol, relativamente alla gara di questa sera: “Sarà una bella sfida, la squadra di Sousa può far valere il fattore campo. I problemi della viola? Non so se dipenda dalla forma dei calciatori o da aspetti tattici, ma la retroguardia viola non è al meglio. In generale credo che la Fiorentina non sia la stessa della passata stagione, ma cerca sempre di fare il proprio calcio ed è sempre molto offensiva”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok