Ujfalusi: "Difesa non al meglio, ma il fattore Franchi aiuterà stasera"

Thomas Ujfalusi ha parlato a Radio Kiss Kiss Napol, relativamente alla gara di questa sera: “Sarà una bella sfida, la squadra di Sousa può far valere il fattore campo. I problemi della viola? Non so s...

Thomas Ujfalusi ha parlato a Radio Kiss Kiss Napol, relativamente alla gara di questa sera: “Sarà una bella sfida, la squadra di Sousa può far valere il fattore campo. I problemi della viola? Non so se dipenda dalla forma dei calciatori o da aspetti tattici, ma la retroguardia viola non è al meglio. In generale credo che la Fiorentina non sia la stessa della passata stagione, ma cerca sempre di fare il proprio calcio ed è sempre molto offensiva”.