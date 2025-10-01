Radio Bruno titola: “Ballottaggio aperto tra Martinelli e De Gea per domani, favorito il giovane azzurro”

A Radio Bruno si è parlato della probabile formazione della Fiorentina di domani in scena contro i cechi del Sigma Olomouc per la prima giornata di Conference con spazio a chi ha giocato meno con il ballottaggio aperto in porta tra Martinelli e De Gea con il giovane azzurro leggermente avanti, poi la difesa a 3 sarà composta da Viti, Comuzzo e Pablo Marì, sugli esterni agiranno Fortini e Parisi con a centrocampo Sohm insieme a Fagioli. Il terzo centrocampista potrebbe essere Ndour per un approccio muscolare o Gudmundsson più avanzato come trequartista dietro al tandem Piccoli-Dzeko con Kean squalificato.