Miglior difesa del campionato ma uno dei peggiori attacchi. Anche il Sigma Olomuc è in crisi

La Fiorentina domani affronterà il Sigma Olomuc nella gara di esordio della fase a campionato della Conference League. Il Sigma Olomuc è una squadra della Repubblica Ceca proveniente dalla città di Ol...

La Fiorentina domani affronterà il Sigma Olomuc nella gara di esordio della fase a campionato della Conference League. Il Sigma Olomuc è una squadra della Repubblica Ceca proveniente dalla città di Olomuc circa 100 mila abitanti. Il valore di mercato della rosa del Sigma è di 18 milioni di euro secondo Transfermarkt ed il suo giocatore più prezioso è il centrocampista Beran che ha un valore di mercato di 2 milioni di euro.

In questo momento il Sigma occupa la 6° posizione del campionato Ceco con 15 punti in 10 giornate figli di 4 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte. Squadra molto equilibrata che fa della difesa la sua arma migliore, soltanto 6 goal subiti fin qui e porta inviolata 5 gare su 10. Numeri che gli valgono la palma di miglior difesa del campionato. D'altro canto è una squadra che crea anche poco visto i soli 7 goal segnati con solo 2 squadre che hanno fatto peggio di cui 1 ha una partita da recuperare. Il giocatore più pericolo è senza dubbio Vasulin che ha segnato 5 reti su 7.

Anche lo scorso anno il Sigma ha chiuso 6° in classifica qualificandosi ai preliminari di Europa League. Preliminari che l'hanno vista uscire sconfitta contro il Malmo per un complessivo 5-0, venendo così retrocessa in Conference League. Se la Fiorentina è in crisi non sorride il Sigma che è reduce da 4 partite senza vincere e ha vinto una sola volta in 8 partite. Insomma domani sarà una sfida tra due squadre in difficoltà ma con la certezza che la Fiorentina sulla carta è nettamente superiore