La Fiorentina non ha mai perso contro squadre ceche nella sua storia: 6 vittorie e 3 pareggi in 9 sfide

La Fiorentina non ha mai perso contro i club cechi, si prospetta uno scontro dal passato favorevole per i gigliati

La Fiorentina ha una tradizione positiva contro le formazioni ceche perché in quasi 100 anni di storia non ha mai perso. L'ultimo precedente risale all'aprile 2024 quando i gigliati passarono il turno contro il Viktoria Plzen nei quarti di Conference con Italiano alla guida. All'andata fu 0-0 mentre al ritorno i viola vinsero ai supplementari con i gol di Nico Gonzalez e Biraghi. Altri precedenti risalgono al 2016-17 quando la squadra di Sousa superò lo Slovan Liberec nei gironi vincendo in casa 3-0 con Ilicic, Kalinic e la meteora Cristoforo e 3-1 in Repubblica Ceca con la doppietta del croato passato poi in rossonero in estate e Babacar.

Nel 2008 fu lo Slavia Praga il rivale della Fiorentina nei preliminari di Champions con Prandelli con una vittoria al Franchi per 2-0 grazie alla punizione di Mutu e Gilardino poi finì 0-0 al ritorno e i viola passarono ai gironi. Dei precedenti più antichi risalgono alla stagione 1996/97 contro lo Sparta Praga eliminato dal club con Ranieri allenatore negli ottavi di finale di Coppa delle Coppe in virtù di un 2-1 con Batistuta e Schwarz e 1-1 a Praga grazie a Robbiati.