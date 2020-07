“Sono rimasto stupito dalle scelte di Iachini – ha detto l’ex viola Galbiati a Lady Radio – ma ha avuto ragione, a Parma la Fiorentina ha meritato di vincere. Contro il Cagliari si prospetta una bella gara. Ribery lo rispetto come calciatore, ma non è a Firenze, non nel Bronx. Queste cose succedono ovunque, andare via per un furto mi sembra esagerato”.