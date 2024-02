Galbiati: “Solita prestazione di Sottil, non ci siamo proprio. Ieri Italiano ha trovato la soluzione giusta”

L’ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha analizzato la prestazione dei viola nella gara di ieri sera con la Lazio di Sarri, soffermandosi anche sulla prestazione di Sottil. Le sue parole ai microfoni di Lady Radio:

“Io credo che siano giuste le critiche quando si sbaglia. Ieri Italiano ha fatto benissimo, ha trovato la soluzione giusta, ma ora ne deve trovare un’altra per la partita di Torino. Il calcio è anche fatto di infortuni dei giocatori importanti, ma l’allenatore deve trovare le alternative. Ora ha trovato la soluzione giusta, annichilendo la Lazio e bisogna fargli i complimenti. Sottil? Ieri prestazione come le altre, negativa. Se non riesce a giocare bene come ha fatto ieri il resto della squadra, allora vuol dire che non ci siamo proprio. Per il gol subito, dico complimenti alla Lazio. Ha dei giocatori che da centrocampo in su è una squadra da 9, mentre in difesa un pochino meno. Il gol è più merito della Lazio che demerito della Fiorentina”.

