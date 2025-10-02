Galbiati: “Giusto che giochi De Gea. Se Martinelli giocasse e facesse un errore, verrebbe preso di mira”

L’ex calciatore della Fiorentina ha espresso la sua sul momento dei viola a poche ore dalla gara di Conference

L’ex calciatore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha parlato a Lady Radio del momento attuale della Fiorentina: “Oggi conta vincere anche per il campionato, se bene o male non importa. Giusto che giochi De Gea e che giochi chi sta meglio. La vittoria può essere una iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni di campionato che sono difficili. A questa squadra manca un po’ il coltello fra i denti, e se riparti da questo, poi puoi ritrovare anche il gioco. La gara col Pisa? Salvo il risultato, anche se non ho capito perché non sia stato dato rigore al Pisa, che ci è stato superiore. Contro il Como abbiamo perso meritatamente tramite il gioco, mentre contro il Pisa loro hanno messo tutto dal punto di vista della grinta, e meritavano di più”.

Sulle parole di Pioli: “Sono d’accordo con le sue parole, può darsi che, come l’anno scorso, si trovi l’alchimia più avanti, anche se con certe squadre bisogna che si trovi un amalgama, altrimenti è difficile”.

Sulla decisone su Martinelli: “In un momento così, se fai giocare Martinelli e fa un errore, verrebbe preso di mira. Questa è una partita delicata, anche se siamo più forti, quindi Pioli deve mettere quelli che possono dare qualcosa in più dal punto di vista dell’esperienza”.